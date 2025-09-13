El candidato presidencial Álvaro Ramos detalló las razones por las cuales el secretario del Partido Liberación Nacional (PLN) Miguel Guillén tuvo que desistir de sus aspiraciones para ser diputado.

Según detalló el postulante, la lista de la provincia de Alajuela empezó a acomodarse por sí sola y aunque no le cerró las puertas en la campaña política, aseguro que sí quedó sin campo dentro de esa papeleta.

Además, descartó que esta situación se hubiera dado por las disputas y divisiones en la Asamblea cantonal de San Ramón.

“No aceptamos ninguna extorsión ni chantaje, simplemente la forma en que se fue ensamblando la papeleta de Alajuela parecía conducir a una naturaleza diferente y don Miguel no tenía un espacio tan claro en ese tipo y así fue como conversamos en su momento. Pero por supuesto es bienvenido en la campaña y en el gobierno”, aseguró Ramos.

Por su parte, Guillén subrayó que tomó la decisión de hacerse a un lado manteniendo su fidelidad hacia la agrupación verdiblanca.

“Yo conversé varias veces con don Álvaro y él no me ha considerado para estar en su equipo y en ese sentido yo no voy a presentar mi nombre, porque primero soy liberacionista primero soy leal al partido como una herramienta de democracia no como un fin en sí mismo. Creo en el partido como una forma de dirección política de nuestra patria y en ese sentido me acojo al criterio del candidato“, subrayó el secretario general.

En medio de los roces entre figuras históricas que se apartaron de la campaña por decisión de Ramos, también surgen disputas entre corrientes internas y liderazgos del partido, quienes desde las reuniones cantonales empezaron a mostrar cierto grado de división para lograr consenso en la elección de los delegados.