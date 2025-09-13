El candidato liberacionista Álvaro Ramos reveló que conoce a la oficialista Laura Fernández desde su etapa adolescente, cuando estaba en el Colegio.

Según explicó el aspirante durante la Asamblea Nacional de la agrupación verdiblanca, ambos asistieron a Los Ángeles, centro educativo privado ubicado en La Sabana y aunque no estuvieron en el mismo nivel por la diferencia de edad sí admitió conocer a la exministra de la Presidencia en aquellas épocas.

“Tengo la extraña coincidencia de haber conocido a doña Laura desde el colegio. Fuimos Los Ángeles y ella era si me acuerdo bien un par de años menor que yo entonces no fuimos compañeros”, aseguró Ramos.

Además, señaló que después tuvo algunos encuentros cuando Fernández estuvo en el equipo de Mario Redondo y posteriormente “fue natural” que compartieran los meses que el ahora candidato verdiblanco estuvo en la administración Chaves Robles como presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social.

La explicación del candidato se dio luego de que se le consultara a su primera vicepresidenta Karen Segura, si tenía alguna conexión con la aspirante del Partido Pueblo Soberano (PPSO), ya que en el pasado intentó conseguir la alcaldía de La Unión por medio de Alianza Demócrata Cristiana, agrupación donde Fernández fue militante.