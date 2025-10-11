El candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, lanzó críticas contra el oficialismo tras las declaraciones del diputado chavista Jorge Antonio Rojas, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), quien afirmó que costarricenses con posiciones distintas a las del gobierno deben irse del país, por su propia voluntad, “antes de que el pueblo costarricense los destierre”.

Ramos calificó las palabras del legislador como una muestra de “intolerancia política” y una advertencia sobre el rumbo que, a su juicio, está tomando el país bajo la actual administración.

“El monstruo se quitó la máscara. Lo que oímos no fue una broma ni un lapsus. Es el reflejo de un plan político que busca perpetuarse en el poder, callar las voces críticas y dividir a Costa Rica entre quienes obedecen y quienes piensan distinto”, expresó Ramos.

El aspirante presidencial aseguró que Costa Rica vive una encrucijada y llamó a los ciudadanos a defender los valores democráticos.

“Vamos a seguir por un camino donde cada vez más personas tienen miedo, o vamos a recuperar la Costa Rica libre que heredamos de nuestros abuelos. Estoy convencido de que el pueblo costarricense no permitirá jamás que se destierre a nadie por pensar diferente”, añadió.

Los hechos

Las declaraciones del congresista de 71 años surgen tras una intervención en el plenario para rechazar la solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de que la Asamblea Legislativa le quite la inmunidad al mandatario Rodrigo Chaves para poder analizar 15 denuncias de beligerancia política.