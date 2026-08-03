Álvaro Ramírez afirma que “nadie cree” versión de golpe de Estado

El jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramírez, calificó como “absurda” la acusación de un supuesto golpe de Estado y aseguró que no prosperará la querella presentada por la presidenta de la República, Laura Fernández, contra cuatro magistrados de la Sala Constitucional por el presunto delito de prevaricato.

La mandataria emprendió la acción judicial después de que la Sala IV decidiera prorrogar provisionalmente los nombramientos de magistrados suplentes, ante la falta de una elección por parte de la Asamblea Legislativa.

Ramírez defendió que la decisión del tribunal busca impedir que la ausencia de magistrados suplentes interrumpa la atención de los recursos presentados por la ciudadanía para reclamar derechos fundamentales.

“Puede ser una medicina que necesita, puede ser una operación que ocupa, puede ser una pensión que no le han dado. Entonces, el acceso a los derechos es una cosa esencial y es la Sala la que lo garantiza y lo que la Sala está haciendo es garantizando que ese servicio no se interrumpa por la falta de magistrados suplentes”, manifestó.

El liberacionista sostuvo que la afirmación de que la resolución representa un golpe de Estado no tiene credibilidad entre la población y, por el contrario, podría perjudicar la imagen del país en el extranjero.

“Eso de que esto fue un golpe de Estado es una cosa absurda. Nadie en este país realmente lo cree y lo que sí está causando es un daño en la reputación internacional de Costa Rica”, afirmó.

Ramírez consideró que las declaraciones de Fernández podrían afectar sectores como la inversión y el turismo, debido a la difusión internacional que puede alcanzar una acusación de esa naturaleza.

“Claro que la presidenta hablar de golpe de Estado, eso es noticia internacional y eso va a afectar la inversión, el turismo y va a afectar la imagen de Costa Rica en el exterior. Eso me parece que es irresponsable y ojalá que la presidenta recapacite”, agregó.

No va a prosperar

Sobre la querella contra los magistrados constitucionales, el jefe de bancada del PLN descartó que pueda avanzar y la calificó como un “callejón sin salida”, debido a las dificultades que existirían para integrar el órgano encargado de resolverla.

“No, por supuesto que no, porque además por el tema de la integración de la Corte no pueden justamente resolver esto. Entonces, es un absurdo intentar caminar por una vía judicial que no tiene salida, es un callejón sin salida”, expresó.

Ramírez señaló que la solución debe darse en la Asamblea Legislativa mediante la elección de las magistraturas suplentes y responsabilizó al Partido Pueblo Soberano (PPSO) por la crisis, al negarse a respaldar la nómina sometida a votación.

“Ellos son los que no han querido votar, ellos son los que crearon la crisis. Ahora, la solución de la crisis es que cambien de opinión, que estén dispuestos a votar y esto se resuelve en una semana”, concluyó.