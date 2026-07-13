Álvaro Campos tiene sed de revancha

Nos separan 11 días para el inicio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se disputarán en Santo Domingo, República Dominicana, y Grupo Extra está listo para darle cobertura a los 268 atletas que nos van a representar con orgullo. Uno de ellos es el triatleta Álvaro Campos, quien parte como uno de los favoritos para llevarse una medalla, tras terminar en el puesto 24 en el Mundial y ser actual medalla de oro en Juegos Centroamericanos.

En exclusiva, afirmó que tendrá una deuda pendiente, ya que hace 3 años, en las justas de San Salvador, finalizó en el cuarto puesto, muy cerca del podio.

¿Es una revancha por buscar alguna medalla?

-Sí, pero creo que no dimensioné mucho en ese momento lo que fue un cuarto lugar. Eran mis primeros juegos, sabía que podía hacer un buen evento, pero no me preparé realmente para estar en la lucha por las medallas. Me tomó por sorpresa. Es una revancha, los rivales tengo años de conocerlos y creo que es una buena oportunidad de lograr esa medalla.

¿Cómo maneja la presión de ser favorito?

-He sido muy progresivo. Hay que entender que es un proceso y hay días buenos y malos. Eso ayuda a preparar la presión. No diría que soy favorito, pero siento que soy de los atletas a considerar. La experiencia que he adquirido en estos años suma para ir con confianza. Es el mejor momento de mi carrera hasta ahora, con la intención de ir mejorando siempre.

¿En qué parte de la prueba se gana la medalla?

-Es relativo, pero hay una frase que en la natación uno no gana el evento, pero lo puede perder. Si no estás ubicado en el grupo de frente para la bici y abrir una brecha en el grupo de atrás que quizás hay mejores corredores, te pone en una posición de disputar el evento y muchas veces se define en la carrera. Tener una buena natación es clave.

¿Qué pasa en tu mente cuando sabes que vas a ganar?

-No hay mucho tiempo de pensar. Si tuviera que decir dónde es que tenemos más chance de pensar es en la bicicleta, se calma un poco, tienes márgenes. En ese último kilómetro es muy circunstancial, por si vas hombro a hombro disputando el primer lugar.

En el momento que te detengas a pensar, se puede perder la carrera. Hay que pensar lo más que se pueda en solo ganar la carrera.

¿Qué le prometes al costarricense que te va a ver?

-Mi mantra en las carreras es darlo todo, sin importar en la carrera que uno esté. Siempre he pensado en que si uno se abre la posibilidad de ganarla, se traduce a darlo todo, a intentarlo. Darlo todo, intentarlo y demostrar que Costa Rica tiene nivel y atletas para disputar medallas y procesos tan exigentes como un ciclo olímpico.