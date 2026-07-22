Alumnos extranjeros eligen España por su “imagen positiva” y las carreras en inglés

La “imagen positiva” de marca con la que cuenta España y la calidad de la docencia universitaria ha hecho que en los últimos años haya crecido el número de alumnos extranjeros que viajan al país a cursar un grado o un posgrado en inglés.

Para el vicerrector de Relaciones Internacionales y Comunicación de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), Pablo Blesa, esto hace que nuestro país se haya convertido en una opción “atractiva, competitiva y viable” frente a otras opciones tradicionales como Estados Unidos o Reino Unido.

“España es un país con una imagen internacional, sobre todo entre los jóvenes, muy positiva. Una sana imagen de marca internacional”, ha dicho Blesa en una entrevista con EFE.

El impacto económico de los estudiantes extranjeros representan en torno al 0,55 % del PIB nacional, según cifras del ICEX, y, en el curso 2023-2024, en el que el sistema universitario español recibió 159.002 estudiantes internacionales presenciales, eso se tradujo en al menos 8.316 millones de euros.

Para Blesa uno de los motivos de estas cifras está en el trabajo de las universidades españolas, que ha definido como “muy consistente, muy metódico y que finalmente ha dado resultados”.

A esto se suma que el estudiante extranjero “duda” si su visado de estudiante “va a culminar felizmente” en países anglosajones como Estados Unidos o Reino Unido, de fuerte tradición de alumnado internacional, en especial por la coyuntura geopolítica de la última década con las decisiones en materia migratoria de la Administración Trump o el Brexit, o, en el caso de Australia, porque los costes de vida “son altísimos”.

Acto de bienvenida a los alumnos internacionales de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) del primer semestre del curso 2025-2026, celebrado en el Estadio La Condomina de Murcia. EFE/UCAM/CEDIDA/CRÉDITO OBLIGATORIO

En opinión del vicerrector, el alumnado que busca estudiar en inglés lo hace porque sus áreas de estudio son de muy difícil acceso en su país, hay “una demanda global altísima” para estudiar en inglés.

En el caso de la UCAM, de un total de más de 22.000 alumnos, el 25 % de los alumnos son internacionales, es decir, cerca de 6.000 son alumnos extranjeros.

“Tenemos estudiantes de 135 países”, ha remarcado para añadir que, en los últimos años, ha crecido especialmente el número de estudiantes asiáticos.

Blesa ha valorado que el alumnado extranjero quiere vivir una experiencia educativa impulsada por un sistema universitario “con un nivel de prestigio más que aceptable, con unos precios de inscripción más que competitivos” y a los que se suman la calidad y los costes de vida, la seguridad y servicios de España.

Sobre el alumnado español que estudia en inglés ha subrayado el “esfuerzo” y el “anhelo” de la sociedad por querer hablar este idioma con un nivel de competencia alto y así responder a las necesidades de las industrias y empresas.

Los estudios en inglés de la UCAM pasan por grados como Administración de Empresas o Relaciones Internacionales hasta másteres presenciales y ‘online’ sobre ‘marketing’, turismo y deporte.

El centro educativo -que colabora con EFE en la difusión de este contenido- cuenta con un departamento especializado en acompañar a los estudiantes con los trámites administrativos y un programa de prácticas obligatorias en el mercado europeo desde el primer año, para el que están asociados con 2500 instituciones y compañías. EFE