Un hombre de nacionalidad india fue detenido la tarde del lunes en el sector de Los Yoses, luego de protagonizar un altercado frente al restaurante Subway.

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De acuerdo con el reporte policial, el sujeto mostraba una actitud agresiva y alteraba el orden público, por lo que oficiales intervinieron para controlar la situación.

Tras el altercado fue detenido por los agentes, además coordinaron con la Policía de Migración para verificar su estatus migratorio.

La revisión determinó que el extranjero se encontraba en condición irregular y con un rechazo inadmisible vigente. Debido a esto, fue trasladado al edificio de Migración, en Heredia, donde se realizarán los trámites correspondientes.

Las autoridades recordaron que este tipo de intervenciones buscan garantizar la seguridad ciudadana y el cumplimiento de la legislación migratoria en el país.