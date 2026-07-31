Un hombre apellido Zúñiga de 26 años y otro de apellido Barquero de 28 años fallecieron tras un ataque violento en Nosara, Guanacaste.

Según trascendió, ambos son vecinos de Guápiles y habrían llegado ayer a Guanacaste, siendo que en horas de la tarde, a eso de las 3:00 p.m., alquilaron un vehículo.

Al parecer, en horas de la noche se dirigían de Nosara a Sámara, por un camino muy poco transitado, cuando fueron interceptados por sujetos con armas de fuego, quienes les dispararon en múltiples ocasiones.

Los sujetos murieron dentro del vehículo tras el violento ataque recibido por los gatilleros.

El Organismo de Investigación Judicial indicó que el caso está siendo investigado, pero no se descarta que se trate de un ajuste de cuentas.