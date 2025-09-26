La Policía Municipal de San José derribó el búnker conocido como “La Papaya”, ubicado en la comunidad 25 de Julio, en Hatillo, considerado el punto de venta de drogas más grande de la zona.

Según explicó Marcelo Solano, director de la Policía Municipal, organizaciones criminales habían tomado control de la propiedad, que se encontraba a nombre del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi).

Era utilizada para venta y consumo de drogas.

El inmueble era alquilado por terceros y, cuando estas personas no colaboraban con la estructura criminal, eran expulsadas de la vivienda, que terminó convertida en un centro de tráfico de drogas.

“Estas organizaciones buscan control territorial. Reclutan o presionan a vecinos y expulsan a quienes no se alinean. Así instalan puntos de droga o economías ilegales para sostener su poder. En este caso, logramos recuperar un espacio que ya no estaba en manos de los criminales”, señaló Solano.

El jerarca añadió que este búnker podía generar entre ¢1 millón y ¢5 millones diarios, dependiendo del flujo de consumidores y del control policial en la zona.

La demolición se realizó tras superar un proceso jurídico.

El Banhvi asumió los costos de la operación, mientras que un numeroso contingente de oficiales municipales resguardó la escena para garantizar el desarrollo de las obras, que se extenderán por varios días.

Con esta acción, la Municipalidad de San José suma ya 115 intervenciones en búnkeres durante 2025, de las cuales 11 estructuras han sido derribadas con maquinaria pesada.

Las autoridades confirmaron que en la misma comunidad existen otras cuatro edificaciones marcadas como puntos de interés policial, que también serían demolidas en las próximas semanas.

Estas acciones forman parte de un plan integral de seguridad ciudadana que busca reducir los espacios utilizados para la actividad criminal en barrios como Hatillo, San Sebastián, Pavas y La Carpio.

La Policía Municipal reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar de manera anónima la existencia de estos sitios a través de la línea gratuita 1717.