Este miércoles, el New York City recibe en su estadio al Inter Miami de Lionel Messi, en un partido donde el principal atractivo será el enfrentamiento entre el astro argentino y Alonso Martínez.

Hace poco, el tico fue incluido en el Mejor Equipo de la Fecha junto a Messi, y ahora ambos se verán las caras en un duelo decisivo sobre la cancha.

Martínez atraviesa un gran momento en el fútbol estadounidense y ha sido una pieza clave para que su equipo se mantenga en zona de clasificación a los playoffs.

Actualmente, el conjunto neoyorquino ocupa la cuarta posición de la Conferencia Este con 53 puntos, mientras que el Inter Miami se encuentra un escalón abajo, en el quinto lugar, con 52 unidades.

El esperado duelo entre el costarricense y el argentino está programado para iniciar a las 5:30 p.m., hora de Costa Rica.