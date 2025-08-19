El delantero costarricense, Alonso Martínez, está viviendo una temporada de ensueño en el New York City FC, a donde llegó en el 2023 y desde entonces, en la posición de delantero, se llenó con el grito de gol de manera constante.

Durante el juego del pasado sábado, el NYCFC ganó con un gol del tico ante el Nashville, eso representó un dato no menor para el costarricense, ya que impuso un récord de ser el futbolista por el cual el equipo neoyorquina gana más partidos, gracias a sus goles.

En otras palabras, 7 de los 13 goles que Martínez marcó durante esta temporada, sirvieron para ganar 21 puntos de 41 disputados, ósea más de la mitad, convirtiéndolo en el hombre que con sus anotaciones es sinónimo de victoria para el NYCFC.

Esos goles, han convertido al tico en un hombre especial e histórico ya la historia de la franquicia de la gran manzana, por donde también dejó huella y es considerado como un hombre histórico, Ronald Matarrita.