Alondra Ortiz nada en oro

La nadadora costarricense Alondra Ortiz continúa escribiendo su nombre con letras doradas en la historia del deporte nacional, tras una destacadísima actuación en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.

La atleta volvió a brillar en la piscina al imponer un nuevo récord centroamericano y coronarse campeona en la exigente prueba de 400 metros combinados individual, en la rama femenina.

Ortiz detuvo el cronómetro en 5:05.11, una marca que la coloca como la mejor del área y que supera por amplio margen a la guatemalteca Melissa Diego (5:10.88) y a su compatriota Emilia Sandoval (5:16.11), quienes completaron el podio.

Con esta victoria, la costarricense no solo reafirma su dominio regional, sino que además suma su tercera medalla de oro en estos Juegos, consolidándose como una de las grandes figuras de la delegación tica.

La talentosa nadadora, que ya cuenta con experiencia olímpica, ha demostrado un altísimo nivel competitivo a lo largo del torneo, destacando por su técnica, constancia y determinación. Además de su récord en los 400 combinados, Ortiz también se impuso en los 100 metros mariposa, donde se adjudicó otra medalla dorada.