El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó este miércoles un allanamiento para detener por tercera vez a un sujeto relacionado con la venta de drogas.

El operativo, en donde se pretendía detener a un sujeto conocido como Rasta, tuvo lugar en la comunidad de Río Jiménez de Guácimo.

Según las autoridades, este sujeto se dedicaba a vender drogas, tanto en modalidad exprés, como en la vivienda.

Vecinos de la zona habrían presentado múltiples denuncias, destacando que se encontraban preocupados por la situación.

Según información brindada por corresponsal, el año anterior, específicamente en noviembre, la Policía Judicial realizó un primer allanamiento en esta vivienda.

En el mes de abril del presente año se habría realizado otro allanamiento relacionado con drogas.

En este se buscaba además recopilar evidencias que logran a involucrar a esta persona con una agresión que sufrió un vendedor de droga de Guácimo. Este había sido atacado con machete y fue dejado abandonado en una finca.

Es por esto que este miércoles, tras un operativo estructurado por parte de la Policía Judicial para no ser detectados, allanaron la vivienda principal y una segunda que se encuentra anexa en la misma propiedad.

El sujeto fue detenido exitosamente. Además, pretenden recolectar evidencias sobre el caso.