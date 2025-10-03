Las autoridades se encuentran realizando este viernes un allanamiento en la vivienda de la mujer identificada como Ligia Faerron, quien fue reportada como desaparecida.

Según destacan, el objetivo de dicha movilización es recabar pruebas que permitan dar con el paradero de la mujer.

“De acuerdo con la denuncia interpuesta, esta persona fue observada por última vez el 26 de setiembre, en su casa, en Calle Lapas, en San Carlos”, destacaron las autoridades.

Se menciona que desde el momento en el que se comunicó a las autoridades el caso, se inició la investigación.

Esta es dirigida por la Unidad de Género, en coordinación del Organismo de Investigación Judicial, bajo la perspectiva de género.

Se menciona que el carro de la mujer estaba chocado y con vidrios rotos.

Según confirmaron las autoridades, fue el propietario del local quien dio aviso tras reconocer el vehículo al ver la noticia.

El caso se mantiene en investigación, dentro de la causa 25-007889-0059-PE.