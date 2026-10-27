Allanan vivienda de extraditable Tam Zhang

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

Representantes de la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos dirigen un allanamiento la mañana de este martes, en la casa del extraditable Tam Zhang, ubicada en Granadilla de Curridabat.

El extraditable, de nacionalidad china y costarricense, permanece detenido a la espera de que se resuelva una solicitud de Estados Unidos.

Allanamiento en casa de extraditable. Foto: Grupo Extra.

El Ministerio Público indicó que la diligencia forma parte del trabajo conjunto realizado con la DEA y la Policía de Control de Drogas (PCD).

De acuerdo con la fiscalía, Tam ejerce la dirección de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína.

Allanamiento en casa de extraditable. Foto: Grupo Extra.

En apariencia, el sospechoso realizaba de manera directa las negociaciones con los compradores de droga, ofreciendo cocaína para exportarla a EE.UU. y Europa.

Las autoridades también investigan el delito de legitimación de capitales, mediante transferencias internacionales de criptoactivos.