Las autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizan un allanamiento en una propiedad de Tres Equis de Turrialba con la intención de encontrar el cuerpo de un joven de apellido Moreno, que en apariencia, habría sido secuestrado.

Estos hechos ocurrieron a inicios de 2024 en Guápiles, cuando varios jóvenes denunciaron que estaban en un apartamento e ingresaron varios sujetos para montar a la fuerza a Moreno dentro de un vehículo y llevárselo.

Desde ese momento se desconoce el paradero del joven y las autoridades del OIJ compartieron información de esta desaparición el 19 de mayo de 2024.

Como parte de la investigación la Policía judicial recibió información donde señalaban que los restos de la víctima podrían estar dentro de una propiedad en Tres Equis de Turrialba.

En este momento, los agentes se encuentran allanando el sitio donde se sospecha podría estar enterrada la víctima, con la presencia de equipo especial y la presencia de un juez y un fiscal.

El lugar de búsqueda corresponde al margen izquierdo del río Reventazón, cruzando por el puente de hamaca en la comunidad de Peralta de Turrialba.