Las autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Unidad Especial de Apoyo (UEA) de la Fuerza Pública realizan un allanamiento en una propiedad de Atenas.

El operativo se realizó en horas de la mañana con la intención de detener a 7 sospechosos vinculados a la tenencia de armas de fuego pesadas, cargadores y otras evidencias.

Los sospechosos serían de nacionalidad jamaiquina y forma parte de una investigación que venían coordinando las autoridades judiciales, según autoridades policiales.

Según lo declarado por Guillermo Valenciano, subdirector general de la Fuerza Pública, como resultado de la acción policial, fue posible dar con 7 sospechosos.

Noticia en desarrollo.