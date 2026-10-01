Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) ordenó la mañana de este jueves la detención de una funcionaria de apellido Esquivel, quien se desempeña en el cargo interino de Proveedora Judicial, como sospechosa de cometer los delitos de peculado, sobreprecio irregular y falsedad en la recepción de bienes y servicios contratados.

Como parte de las diligencias del expediente 25-000239-1218-PE, los agentes fiscales y policiales ejecutaron dos allanamientos simultáneos dentro de las instalaciones judiciales: uno en el Departamento de Proveeduría y otro en la Dirección de Tecnologías de Información.

De acuerdo con el informe oficial de la FAPTA, las pesquisas se concentran en dos modalidades delictivas:

Adjudicaciones con sobreprecio: La adquisición irregular y el pago de montos inflados para obras y mantenimiento de mobiliario, beneficiando aparentemente a un contratista privado de apellido Fallas, quien también figura como investigado en la causa (aunque no fue detenido este jueves).

La adquisición irregular y el pago de montos inflados para obras y mantenimiento de mobiliario, beneficiando aparentemente a un contratista privado de apellido Fallas, quien también figura como investigado en la causa (aunque no fue detenido este jueves). Fuga de fondos por caja chica: La sustracción directa de dinero del Poder Judicial mediante el trámite de anticipos ficticios de caja chica.

Las autoridades confirmaron que en las próximas horas se le tomará la declaración indagatoria a Esquivel para posteriormente remitirla ante el Juzgado Penal, donde se solicitarán las correspondientes medidas cautelares en su contra.