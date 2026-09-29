Allanan Municipalidad de Montes de Oro

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción realizó un allanamiento en la Municipalidad de Montes de Oro, en Miramar de Puntarenas.

El operativo se ejecutó específicamente en los departamentos de Tesorería, Bienes inmuebles y Plataformas.

El Ministerio Público confirmó a Grupo Extra que se investiga el presunto delito de influencia contra la Hacienda Pública, en la que figura como investigada una funcionaria de apellido Garita.

En este delito se investiga a funcionarios públicos que usan su puesto para influir o condicionar decisiones que dañan el dinero o los bienes del Estado.

La evidencia documental y digital decomisada será analizada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), indicó la fiscalía.