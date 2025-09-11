La mañana de este jueves, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron un allanamiento pasivo en el hotel Arenas del Mar, en Manuel Antonio de Quepos, sitio donde fue encontrado sin vida Miller Gardner, hijo del exbeisbolista de los Yankees de Nueva York, Brett Gardner.

La diligencia tiene como objetivo recopilar información relevante para la investigación sobre el fallecimiento del menor, ocurrido el 21 de marzo anterior.

Cabe destacar que el director del OIJ, Randall Zúñiga, reveló meses atrás que pruebas efectuadas en la habitación donde se hospedaba la familia detectaron altas concentraciones de monóxido de carbono hasta 600 ppm, cuando lo normal es cero.

Allanan hotel donde murió hijo de exbeisbolista. Foto: Mauricio Aguilar.

La principal sospecha es que el gas se filtró desde un cuarto de máquinas contiguo, lo que abrió una nueva hipótesis sobre la causa de la muerte, descartando la versión inicial de asfixia alimentaria.

El operativo se encuentra en desarrollo.