Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Sarapiquí allanan una finca ubicada en Calle Cacho Negro, a 3 kilómetros del centro de Horquetas, en busca del cuerpo de un hombre que se presume fue asesinado y enterrado en el lugar.

La víctima, identificada con el apellido Jiménez Guillén, fue reportada como desaparecida el 15 de mayo. Ese mismo día, su vehículo apareció abandonado en el estacionamiento de un restaurante en Horquetas, cerca de la Ruta 4.

Lea: “Parece que hay gente que no le conviene que me vaya del país”

Desde entonces, el OIJ ha investigado su paradero. El hombre era vecino de Guápiles de Pococí.

En el operativo, la policía judicial empleó perros rastreadores: uno especializado en búsqueda de restos humanos en la finca y otro en detección de rastros de sangre dentro de la vivienda. Si se confirma la presencia de sangre, se aplicará luminol para su análisis.

Las autoridades indicaron que allanan esta propiedad para ubicar el cuerpo y que podría extenderse durante todo el día y parte de la noche, de ser necesario, con el fin de localizar el cuerpo del desaparecido.