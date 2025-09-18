Agentes del Organismo Investigación Judicial (OIJ) de San Carlos se encuentra realizando un allanamiento en la vivienda de un sujeto de apellido Castro, quien figura como sospechoso de amenazas agravadas, hecho que habría ocurrido el fin de semana en un bar de Guápiles.

El sospechoso sacó un arma de fuego y amenazó a varias personas dentro del establecimiento comercial, situación que quedó grabada en las cámaras de vigilancia.

La vivienda se ubica 3 kilómetros al norte de la escuela pública en San Cristóbal de la Rita de Pococí, en la comunidad de Ticabán.

El sujeto conocido como “Cotoño” fue detenido a eso de la 1:00 de la mañana de este jueves y pasadas a las 10:00 de la mañana de hoy que los agentes judiciales realizaron un allanamiento en la vivienda del sujeto.

En este lugar recopilaron bastante prueba dentro de la vivienda el cual fue decomisada y además se encuentran revisando la motocicleta del sujeto.

De manera extraoficial se indicó que el hecho estaría vinculado a una organización criminal de la zona, ya que el sospechoso es reconocido por las autoridades policiales.