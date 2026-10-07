Allanan casa del reconocido empresario Don Stockwell

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía de la República ejecutaron la mañana de este miércoles un allanamiento en la vivienda del reconocido empresario y productor de eventos masivos, Don Stockwell.

La diligencia se enmarca dentro de una causa penal por el presunto delito de legitimación de capitales, la cual vincula las actividades de una estructura liderada por un sujeto conocido bajo el alias de “Sobrino” con figuras de la industria del entretenimiento.

Stockwell, una de las caras más visibles de la producción de conciertos en Costa Rica tras décadas al frente de espectáculos internacionales, figura entre los investigados dentro del expediente judicial.

Foto: Sergio Espinoza.

Búsqueda de prueba clave

Durante el operativo en la propiedad del productor, los agentes judiciales procedieron con el decomiso de documentación contable, dispositivos electrónicos y material informático con el objetivo de analizar el flujo de recursos e integrar la prueba al expediente.

En el marco de esta misma causa, las autoridades judiciales desplegaron acciones paralelas en otros inmuebles pertenecientes a empresarios del sector de eventos y personas asociadas a la red bajo investigación.

El caso continúa en desarrollo bajo la dirección del Ministerio Público para determinar las responsabilidades correspondientes, recordando que el imputado mantiene su derecho a la presunción de inocencia a lo largo del proceso.

En desarrollo.