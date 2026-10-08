Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

Agentes de la Sección Especializada contra el Cibercrimen del Organismo de Investigación Judicial allanaron este jueves una vivienda en Salitrillos de Aserrí y detuvieron a un hombre de apellido Altamirano, de 32 años, quien aparentemente sería profesor de la Universidad de Costa Rica.

Foto: OIJ.

El sujeto figura como sospechoso de los delitos de tenencia y difusión de material de abuso sexual infantil.

Foto: OIJ.

El operativo comenzó alrededor de las 6:00 a.m. y permitió a los investigadores decomisar evidencia que será analizada, entre ella aparatos electrónicos y varios dispositivos de almacenamiento de memoria.

Foto: OIJ.

Según el OIJ, los hechos que vinculan al sospechoso se habrían presentado en abril de 2025, mientras que la investigación comenzó en mayo de ese año, luego de que la Sección Especializada contra el Cibercrimen recibiera una alerta internacional.

De acuerdo con las pesquisas, el hombre presuntamente utilizaba una red internacional de mensajería para recibir y enviar material de abuso sexual infantil.

Foto: OIJ.

El allanamiento se realizó bajo la dirección funcional del Ministerio Público y, tras su detención, el sospechoso será presentado ante las autoridades judiciales para lo correspondiente.

El OIJ mantiene la investigación abierta para determinar las circunstancias de los hechos y analizar la evidencia decomisada durante el operativo.

Foto: OIJ.

UCR se pronuncia sobre profesor investigado

La Universidad de Costa Rica (UCR) emitió un pronunciamiento luego de que se conociera el allanamiento realizado por el OIJ en la vivienda de una persona funcionaria de la institución.