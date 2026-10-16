Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizan allanamientos este viernes en San Miguel de Desamparados, San José, para localizar a una mujer sospechosa del homicidio del estadounidense Marc Walter Fleming, ocurrido el 27 de setiembre en un condominio de Sardinal de Carrillo, Guanacaste.

Operativos en Desamparados. Foto: cortesía.

Según la investigación, la mujer habría ingresado al apartamento con Fleming y permanecido cerca de dos horas antes de salir sola. La víctima presentaba múltiples lesiones en la cabeza que, presuntamente, fueron provocadas con el vaso de vidrio de una licuadora.

Operativos en Desamparados. Foto: cortesía.

Las diligencias en Desamparados buscan avanzar en la ubicación de la sospechosa, cuyo recorrido fue reconstruido parcialmente mediante el uso posterior de las tarjetas bancarias del estadounidense.

Operativos en Desamparados. Foto: Anthony Castro.

Las transacciones investigadas incluyen compras en supermercados de Playas del Coco y Brasilito, el pago de hospedaje en un hotel de Flamingo y otra compra en un abastecedor de Abangares, antes de que la mujer continuara hacia San José.

Operativos en Desamparados. Foto: Anthony Castro.

Las cámaras de seguridad también permitieron a los investigadores seguir parte de sus movimientos. Una de las principales hipótesis es que el crimen estaría relacionado con el aparente robo de las tarjetas bancarias de la víctima.