Allanan bodegas en Heredia por presunto contrabando de mercancías

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

Una estructura organizada de orientales, dedicada al almacenamiento y distribución de mercancías, fue intervenida por la Policía de Control Fiscal (PCF) durante un allanamiento realizado en unas bodegas ubicadas en Heredia.

La operación permitió localizar productos alimenticios y artículos de uso personal que, según la información suministrada por las autoridades, eran almacenados en el inmueble para posteriormente ser distribuidos en distintos locales comerciales.

“Cada día más costarricenses se suman a hacer denuncias ciudadanas que nos permiten, como Ministerio y Policía de Control Fiscal, continuar luchando contra el contrabando y la evasión fiscal”, declaró Víctor Carvajal, viceministro de Hacienda.

La investigación se originó a partir de una denuncia ciudadana que permitió a los agentes identificar un vehículo que transportaba parte de la mercancía hacia establecimientos comerciales.

El abordaje del automotor permitió realizar un primer decomiso y posteriormente se desarrolló la acción judicial que condujo al allanamiento de las bodegas, donde las autoridades encontraron una cantidad mayor de productos.

“Nosotros seguimos trabajando como Ministerio de Hacienda en la lucha contra el contrabando y la evasión fiscal. Estamos muy agradecidos también con todos los ciudadanos que presentan denuncias y nos ayudan a lograr éxitos como el día de hoy”, agregó Carvajal.

Las autoridades no detallaron en la información suministrada el valor económico de la mercancía decomisada, la cantidad de productos encontrados ni las eventuales sanciones que enfrentarían las personas vinculadas con la estructura intervenida.