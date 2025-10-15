Dos locales comerciales en la avenida 7 de San José (Paso de la Vaca) fueron intervenidos por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Policía Municipal de San José.

El operativo se dio tras una denuncia del cuerpo policial josefino por sospecha de venta de drogas en esos establecimientos.

Fotografía Issac Villalta

Tras el operativo se detuvo a una persona de origen colombiano y nacionalizado costarricense que portaba 300 dosis de crack y ¢120 mil en efectivo, según Marcelo Solano, director del cuerpo policial.

“Además, hay 9 personas que están con una aprehensión mientras realizamos los procedimientos con las autoridades judiciales”, dijo Solano.

Fotografía Issac Villalta

Esa zona ha sido constantemente intervenida por las autoridades, ya que se trata de un punto muy conocido de venta de estupefacientes.

“Prácticamente, todos los locales han venido siendo sistemáticamente intervenidos y neutralizados”, afirmó.