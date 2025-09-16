El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encuentra realizando una serie de allanamientos en el sector de Sarapiquí por al menos 9 causas de violentos asaltos a viviendas.

Pese a esto, las autoridades informaron que los principales sospechosos que pretendían detener lograron huir.

Estos sospechosos fueron identificados por el OIJ como un hombre de apellido Sánchez de 23 años y otro de apellido Ruiz de 32 años.

“Estas personas, cuando los agentes iban ingresando a la zona, al parecer lograron divisar que venía la policía y huyeron del lugar”, informó el OIJ.

Ante esto, las autoridades se encuentran realizando un gran operativo en la zona con el fin de detener a estos sujetos.

Cabe destacar que los casos de asaltos habrían ocurrido todos en el sector de San Carlos, pese a que los sospechosos viven en Sarapiquí.

De momento, entre lo decomisado, las autoridades destacan que tienen herramientas, teléfonos celulares y se recuperaron al menos 4 vehículos que habían sido robados.

En desarrollo.