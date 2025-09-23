El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desarrolló una serie de allanamientos en diferentes sectores de Puntarenas con el fin de desarticular una banda de extorsión.
Los sospechosos se dedicaban a contactar personas que ingresan a sitios web de encuentros sexuales.
En estos sitios se encontraban con perfiles falsos de mujeres, y las víctimas se ponían en contacto para tener algún tipo de encuentro.
Sin embargo, al no contratar los servicios ofrecidos, los delincuentes aparentemente aprovechaban la situación para amenazarlas y exigir pagos, bajo el pretexto de que les habían hecho perder el tiempo a las mujeres de la plataforma.
En caso de que no pagaran, amenazaban a las víctimas, sus familias e incluso personas del trabajo.
En total, la movilización dejo un saldo de 13 personas detenidas, 6 mujeres y 7 hombres, y múltiples decomisos.
Los detenidos:
- Mujer de apellido Rojas, 47 años.
- Hombre de apellido Porras, 25 años.
- Mujer de apellido Porras, 21 años.
- Hombre de apellido Porras, 19 años.
- Hombre de apellido Gutiérrez, 21 años.
- Hombre de apellido Porras, 48 años.
- Hombre de apellido Álvarez, 27 años.
- Mujer de apellido Ramírez, 25 años.
- Mujer de apellido Sequeira, 24 años.
- Hombre de apellido Lara, 30 años.
- Hombre de apellido Jiménez, 18 años.
- Mujer de apellido Ávila, 37 años.
- Mujer de apellido Ruiz, 19 años.
El director del OIJ, Randall Zúñiga, confirmó que se trataría de una organización criminal transnacional.
“Hemos tenido entre los 53 casos, pagos que rondan en entre los 500 mil colones, un millón, incluso hasta 2 millones de colones, para un total aproximado de 50 millones de colones en lo que son pagos. Una gran cantidad importante de este dinero era enviado mediante remesas a República Dominicana, donde tenemos que por documentado que podrían estar los cabecillas de esta organización criminal”, afirmó Zúñiga.
Lo decomisado:
- Celulares
- Documentación bancaria e información varia
- Tarjetas SIM (nuevas y usadas)
- Tarjetas de débito y crédito
- Computadoras
- Tablet
- USB y micro SD
- Dinero en efectivo
Además, Zúñiga destacó que esta no es la única banda que se dedica a esta modalidad de extorsiones sexuales.
“Existen otros grupos más y por ello es importante que la ciudadanía esté informada y que ante estas situaciones, pues se puedan contactar con la policía”, confirmó.
Los detenidos serán presentados con un informe ante el Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.