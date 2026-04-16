Un operativo conjunto entre autoridades permitió la detención de 4 personas durante allanamientos realizados en el sector de Pueblo Nuevo, en Alajuela, específicamente en la comunidad conocida como Las Gradas.

Las acciones forman parte de una investigación de aproximadamente 4 meses por presunta venta de drogas al menudeo en la zona, un punto que había sido identificado como conflictivo por las autoridades.

De acuerdo con la información preliminar, los detenidos también estarían vinculados a robos a mano armada, ya que, según las investigaciones, algunos consumidores recurrían a estos delitos para obtener dinero y adquirir droga.

Allanamientos en Alajuela. Foto: correponsal Roger Soto.

Greddy Obando, jefe de la Policía Municipal de Alajuela, destacó el trabajo articulado con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

“El OIJ ha venido trabajando bastante fuerte en el tema de distribución de drogas en lugares conflictivos. Hoy se logra la detención de cuatro personas que serán puestas a la orden del Poder Judicial”, explicó.

El funcionario también resaltó la coordinación entre distintas instituciones como Fuerza Pública, Migración y la Policía Municipal, como parte de una estrategia enfocada en reducir la criminalidad en el cantón.

Greddy Obando, Jefe Policía Municipal. Video: cortesía corresponsal Roger Soto.

“Queremos trabajar en disminuir la incidencia criminal y generar mayor seguridad para la ciudadanía. Este tipo de operativos demuestran que sí es posible avanzar en ese objetivo”, añadió.

Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan, mientras se refuerzan los operativos en zonas consideradas de alto riesgo.

Con información del corresponsal Roger Soto.