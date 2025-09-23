El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desarrolla este martes una serie de allanamientos con el objetivo de detener a al menos 12 personas sospechosas del delito de Extorsión.

Según reportan las autoridades, desde el 2018 se les vincula con la modalidad que consiste en extorsionar a las víctimas mediante engaños, utilizando llamadas telefónicas y mensajes de texto a través de diferentes páginas de citas sexuales.

Las víctimas ingresaban a estos sitios en busca de encuentros con mujeres. Sin embargo, al no contratar los servicios ofrecidos, los delincuentes aparentemente aprovechaban la situación para amenazarlas y exigir pagos, bajo el pretexto de que les habían hecho perder el tiempo a las mujeres de la plataforma.

Esta es una de las formas en las que justamente opera la sextorsión, según destacaron las autoridades.

Tras las investigaciones, las autoridades lograron determinar que los perfiles de las mujeres en estas plataformas eran falsos.

Estos eran creados por miembros de la organización criminal, lo que deja ver que en caso de que la víctima hubiese contratado el supuesto servicio, el encuentro nunca se iba a dar.

El OIJ informó que, hasta la fecha, se han identificado a 53 víctimas, con un perjuicio económico estimado de aproximadamente 50 millones de colones.

Imagen con fines ilustrativos. Foto: Randall Sandoval.

Es por esto que tras todas las investigaciones correspondientes, se coordinó para allanar las viviendas de los imputados, ubicadas en diferentes sectores de Puntarenas: El Progreso, El Roble, Chacarita y Barranca.

Durante estos allanamientos, además de las detenciones, las autoridades buscan el decomiso de evidencia relevante para la investigación.

Los detenidos serán presentados con un informe ante el Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.