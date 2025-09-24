Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó este miércoles, a eso de las 6:00 a.m, 4 allanamientos en diferentes zonas de la capital, logrando detener a 3 sospechosos por robo de vehículos.

Fotografía: cortesía OIJ

Fotografía: cortesía OIJ

Los allanamientos se dieron en:

San Miguel de Desamparados.

Purral de Goicoechea.

León XIII.

Tibás.

Aserrí.

Los detenidos son:

Masculino de apellido Gould de 32 años.

Femenina de apellido Quesada de 28 años.

Femenina de apellido Quesada de 18 años.

Estas 3 personas figuran como sospechosos por los delitos de robo agravado y hurto agravado, en al menos 12 causas, ocurriendo los hechos a finales de 2024, en varias provincias del país.

Método de operación

Las víctimas dejaban los vehículos estacionados en vía pública, por lo que al parecer los sospechosos aprovechaban para abrirlos y sustraerlos, según el OIJ.

Entre los 3 se dividían las funciones, donde uno aparentemente se encargaba de abrir el vehículo y los otros lo trasladaban a diferentes zonas del país donde en algunas ocasiones aparentemente extorsionaban a los dueños, indicó el OIJ.

Debido a los allanamientos realizados, se logró la devolución de 2 vehículos a sus dueños. Además, se decomisó evidencia importante para la investigación como documentación varia, placas de automóviles, entre otros.

Los sospechosos fueron presentados ante el Ministerio Público para el proceso judicial correspondiente.