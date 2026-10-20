Allanamientos en Limón dejan 5 jóvenes detenidos

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

Tres allanamientos ejecutados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Limón dejaron como resultado cinco jóvenes detenidos la mañana de este martes.

De acuerdo con los agentes judiciales, dos hombres de apellidos Fishel, de 18 años, y Wilson, de 25 años, figuran como sospechosos del delito de homicidio ocurrido el lunes en el centro de Limón, cuando ambos sujetos llegaron hasta una vivienda y habrían disparado en múltiples ocasiones contra dos mujeres, entre ellas una menor de edad.

Dos hombres más, de apellidos Ríos, de 23 años, y Stephens, de 25 años, fueron detenidos por el delito de receptación, ya que en la vivienda allanada había dos vehículos reportados como robados.

Por su parte, otro sujeto de apellido Williams, de 26 años, figura como sospechoso por el delito de tenencia de arma indebida.

Los cinco serán presentados ante el Ministerio Público para determinar su situacion juridica.

Además, dentro de lo decomisado se encuentra:

Dos vehículos reportados como robados

dos armas de fuego, entre ellas, AR-15

Droga tipo marihuana

Aparatos electrónicos

Foto: OIJ