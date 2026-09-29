Allanamientos en la capital dejan 5 detenidos: 3 extranjeros

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

La Fiscalía Adjunta contra el Tráfico de Drogas ejecutó tres allanamientos en el distrito Hospital y el barrio Corazón de Jesús en La Uruca, San José, la tarde de este martes, donde cinco personas fueron detenidas, de las cuales tres son extranjeros.

Se trata de dos mujeres identificadas con el apellido Salmerón, de nacionalidad nicaragüense, y López, de nacionalidad dominicana.

Asimismo, tres hombres, dos costarricenses de apellidos Solano, de 33 años, y Pereira, de 49 años, y un colombiano de apellido Gamboa.

Foto OIJ

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), las intervenciones fueron realizadas tras informaciones confidenciales donde indicaban la venta de droga en dichos lugares.

Una de las viviendas allanadas en La Uruca estaba muy asegurada con puertas de metal, lo que dificultó la acción policial.

Según Vladimir Muñoz, subdirector general a.i. del OIJ, estas personas se encargaban de los puntos de venta de estas zonas, en las que vendían marihuana, crack, cocaína base, entre otras.

Como resultado de los allanamientos, además de las detenciones, se decomisó:

$4.000

₡500 mil

Drogas de diversos tipos

Estas operaciones forman parte del Plan Escudo, que pretende atacar el narcotráfico en las comunidades.