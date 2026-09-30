Allanamientos en Hatillo dejan una persona detenida

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

Una persona fue detenida la tarde de este miércoles como sospechosa de vender y distribuir droga en varios puntos del sur de la capital.

Así lo confirmó a Grupo Extra el fiscal adjunto contra la delincuencia organizada, Mauricio Boraschi.

La captura fue posible tras varios allanamientos ejecutados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) este miércoles por la tarde en la Ciudadela 15 de Setiembre.

Boraschi también confirmó que las diligencias forman parte del “Plan Escudo” que realizan la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).