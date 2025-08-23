Las poses populistas en momentos en que nuestro país atraviesa una crisis en seguridad no son bien recibidas desde ninguno de los Poderes de la República, y en particular, no le caen bien a la población en general, quienes son los que viven en carne propia la crudeza con la que está actuando la delincuencia en estos días.

No obstante, aprovechándose de las particularidades que vive la nación en materia de seguridad, hemos sido testigos de una gran cantidad de proyectos de ley que han desfilado en la Asamblea Legislativa, muchos ya convertidos en leyes, con los cuales, diversos actores, pretenden aportar su “granito de arena” a esta coyuntura.

En esta oportunidad, me referiré al Decreto Legislativo N°10721 (expediente N° 24.495) “Reforma al artículo 193 del Código Procesal Penal N.°7594, del 10 de abril de 1996”, vetado por el Presidente de la República en el mes de mayo de 2025, por razones de constitucionalidad, y que pretendía habilitar los allanamientos durante las veinticuatro horas, todos los días del año.

Lo primero que debe advertirse sobre esta reforma legal es que, aunque no comparto en su totalidad las razones de fondo expuestas en el veto presidencial, lo cierto es que esta modificación a la legislación procesal penal deviene en innecesaria. Esto por cuanto, si se realiza una lectura detenida al vigente artículo 193 del Código Procesal Penal, fácilmente se desprende que hoy es posible que las personas juzgadoras penales autoricen un allanamiento después de las seis de la tarde y antes de las seis de la mañana, siempre y cuando se justifique la gravedad y urgencia, es decir, se consigne claramente la necesidad de invadir el ámbito de intimidad domiciliar fuera del horario contemplado en la norma.

Precisamente, en este último aspecto es donde la ley vetada cae en un grave error, y es que, con el ánimo de permitir los allanamientos a deshoras, incluyó únicamente en el numeral antes citado la frase “podrá realizarse a cualquier hora y día de la semana, incluyendo días feriados”, manteniéndose incólume el resto del texto del artículo.

Esta circunstancia genera entonces que, aunque se indique que los allanamientos se pueden realizar a cualquier hora y día de la semana, siempre se requerirá que, tanto en la solicitud que le realiza el cuerpo policial al Ministerio Público, y en el requerimiento de allanamiento que el órgano de persecución penal le plantea al Juzgado Penal, deberá indicarse las razones de gravedad y urgencia que hacen necesario que se deba ingresar a un inmueble, indistintamente la hora que sea, para que de ese modo la persona juzgadora que analice la petición, pueda fundamentar adecuadamente la “situación de urgencia” de violentar el domicilio, lo cual ahora aplicaría para todos los casos, y no solo para las excepciones como lo dispone actualmente el Código Procesal Penal.

A simple vista, estas cuestiones parecen ser nimiedades, pero para los efectos de los operadores jurídicos, y por consiguiente del proceso penal, constituyen aspectos trascendentales, que conllevarán interpretaciones disímiles sobre lo que la norma prescribe, y esto a su vez. podría dar al traste con la prueba obtenida a través de un allanamiento, al haberse decretado este sin las formalidades de ley.

Ante este panorama, siendo que se trataría de la segunda reforma al mismo artículo, pues en el año 2023 se incluyeron plazos para que los jueces resolvieran, lo más prudente es dejar el artículo 193 del Código Procesal Penal con su redacción actual, y continuar justificando la urgencia tanto en la solicitud fiscal como en la fundamentación que debe consignar la persona juzgadora.