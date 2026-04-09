Allanamientos: detienen a sospechosos ligados al cartel de Sinaloa

Una serie de allanamientos ejecutados este jueves en Puntarenas y Guanacaste permitió a las autoridades avanzar en la desarticulación de una organización de tráfico internacional de drogas vinculada con el cartel de Sinaloa, una de las estructuras criminales más poderosas del continente.

Allanamientos en Puntarenas. Foto: Randall Sandoval.

Los operativos se desarrollan específicamente en Calle Vélez, en San Jerónimo de Esparza, donde agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD) intervinieron 2 viviendas ubicadas a pocos metros de distancia. De forma paralela, se realiza otro allanamiento en la provincia de Guanacaste. En total, las autoridades esperaban detener a 4 personas, todas costarricenses; 3 de ellas ya fueron capturadas en Puntarenas.

Allanamientos en Puntarenas. Foto: Randall Sandoval.

El caso forma parte de una investigación de carácter transnacional que, según confirmó el director de la PCD, Stephen Madden, se desarrolla desde febrero del 2025 con apoyo de agencias internacionales como la DEA, así como entidades nacionales.

Allanamientos en Puntarenas. Foto: Randall Sandoval.

La estructura criminal operaba utilizando a Costa Rica como punto estratégico para el envío de droga hacia México y Estados Unidos, mediante rutas tanto marítimas como aéreas.

Allanamientos en Puntarenas. Foto: Randall Sandoval.

El origen de esta investigación se remonta al 16 de abril del 2025, cuando autoridades costarricenses, en conjunto con la DEA, decomisaron 840 kilogramos de cocaína a bordo de un lujoso yate en Quepos, Puntarenas.

En ese operativo fueron detenidos 3 ciudadanos mexicanos, identificados con apellidos Campos, Vidrio y Espinoza, presuntamente ligados al cartel de Sinaloa. Además, se incautaron más de 12 mil dólares en efectivo.

Allanamientos en Puntarenas. Foto: Randall Sandoval.

Tras ese golpe, la organización criminal reconfiguró su funcionamiento. Parte de sus integrantes se desplazaron fuera del país, mientras que otros continuaron con la operación desde Costa Rica, incorporando nuevas estrategias para el transporte de droga.

Allanamientos en Puntarenas. Foto: Randall Sandoval.

Según las autoridades, el grupo comenzó a utilizar pistas clandestinas en Guanacaste para el envío de cargamentos mediante aeronaves, lo que dio paso a una segunda fase de la investigación.

En diciembre del 2025, la PCD intervino parte de esta estructura aérea cerca del aeropuerto Daniel Oduber, en Liberia, donde fueron detenidas 4 personas (entre ellas un ciudadano mexicano que coordinaba los envíos) y decomisaron 400 kilogramos de cocaína, además de equipo utilizado para operaciones clandestinas, como lámparas para señalización de pistas, radios de comunicación, combustible, armas y dinero.

Allanamientos en Puntarenas. Foto: Randall Sandoval.

“En ese momento enviaron otra persona para que supervisara toda la parte operativa y continuó con el tema del tráfico aéreo utilizando aeronaves y pistas clandestinas”, explicó Madden.

Los allanamientos de este jueves representan la fase final de la investigación, enfocada en capturar a los miembros que faltaban y que cumplían funciones clave dentro de la logística de la organización.

Allanamientos en Puntarenas. Foto: Randall Sandoval.

“Ellos eran los que se encargaban del combustible para aeronaves y de toda la parte logística”, indicó el director de la PCD.

Entre las funciones detectadas se encuentra el transporte de combustible necesario para los vuelos ilegales, así como labores de vigilancia para evitar la detección de las autoridades.

Allanamientos en Puntarenas. Foto: Randall Sandoval.

“Utilizaban un camión que prácticamente lo usaban para repartir verduras, pero dentro estaban trasladando este combustible”, agregó Madden.

Las autoridades también confirmaron la detención de una persona en Guanacaste encargada de brindar seguridad a la organización durante los traslados.

Allanamientos en Puntarenas. Foto: Randall Sandoval.

Con estas capturas, el número de detenidos vinculados a esta estructura asciende a entre 10 a 11 personas, lo que representa un golpe importante contra la operación del cartel de Sinaloa en el país.

“Prácticamente estamos culminando con la detención de ellos”, afirmó Madden.

Allanamientos en Puntarenas. Foto: Randall Sandoval.

Los sospechosos serán puestos a la orden del Ministerio Público, donde enfrentarán cargos por tráfico internacional de drogas.