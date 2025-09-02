Agentes judiciales ejecutaron una operación antidrogas que culminó con 3 allanamientos y la detención de los 3 sospechosos en Jicaral.

La investigación, iniciada hace aproximadamente 2 meses a raíz de informaciones confidenciales, permitió a los agentes confirmar la presunta actividad ilícita.

Los detenidos son 3 hombres, uno de apellido Picado de 60 años, otro de apellido Reyes de 60 años y un último de apellido Sandi de 26 años.

Todos estos sujetos figuran como sospechosos de infracción a la ley de psicotrópicos bajo la modalidad de venta de droga.

Durante la operación, se decomisó:

700.000 colones en efectivo.

Aproximadamente 130 piedras de aparente crack.

Aparente droga tipo cocaína.

Los dos hombres serán presentados ante el Ministerio Público para determinar su situación jurídica y enfrentar los cargos por venta de droga.