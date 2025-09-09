Agentes Judiciales de la Delegación Regional de Cartago están liderando una serie de allanamientos en varias zonas del país para desmantelar un grupo criminal dedicado a estafas telefónicas que ascienden a aproximadamente quince millones de colones.

La investigación abarca 10 causas penales relacionadas con el delito de Estafa. Los operativos buscan detener a los sospechosos y decomisar evidencia clave para la investigación.

De momento los agentes se encuentran ejecutando estas acciones operativas en diferentes puntos del país como Río Claro y Corredores

Cómo operaba la estafa

La modalidad principal involucraba el uso de mensajería de texto (SMS) desde números de diferentes compañías telefónicas.

Los sospechosos presuntamente aprovechaban la facilidad para conseguir líneas telefónicas, donde el número está visible en la parte externa de la tarjeta SIM.

Consultaban estos números en aplicaciones bancarias para verificar si estaban vinculados a alguna cuenta del sistema bancario nacional.

Una vez identificado un número afiliado a una cuenta, lo inscribían en la compañía telefónica a nombre de cualquier persona (conocida o desconocida).

Acto seguido, durante días o incluso meses, comenzaban a sustraer dinero de las cuentas bancarias de sus víctimas, transfiriéndolo principalmente a cuentas de familiares cercanos.

Los agentes continúan ejecutando estas acciones operativas. Los detenidos serán presentados ante el Ministerio Público para el proceso legal correspondiente.