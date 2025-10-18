La Policía de Control de Drogas (PCD) detuvo a cinco personas que se dedicaban a la venta de drogas, mediante allanamientos realizados en Guanacaste y Limón.

En el Barrio San Martín de Cañas, la PCD allanó dos viviendas y logró la captura de cuatro personas que integraban una estructura de narcomenudeo.

Estas personas son identificadas como:

Hombre de apellido Fernández, con antecedentes por robo agravado, incumplimiento de una medida de protección y maltrato.

Hombre de apellido Vargas, con expediente por hurto simple y tenencia de drogas.

Hombre de apellido Mejías, con expediente por robo y hurto simple, portación ilícita de arma permitida y privación de libertad agravada.

Mujer apellidada Navarro, sin antecedentes.

Por su parte, en el cantón de Siquirres, en Limón, los agentes antidrogas allanaron una vivienda donde se detuvo a un sujeto de apellido Granados, quien tiene antecedentes policiales por tenencia de drogas y en apariencia, se dedicaba al comercio de estupefacientes en la zona.

Además de los detenidos, la PCD decomisó grandes cantidades de crack, cocaína, marihuana y dinero en efectivo.

Dichos operativos contaron con el apoyo de la Fuerza Pública y la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC).