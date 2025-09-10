Agentes de la Delegación Regional de Pococí y Guácimo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron a un hombre de 28 años, de nacionalidad nicaragüense, como sospechoso de un homicidio ocurrido el 1 de setiembre de 2025 en el sector de San Martín de Jiménez, en Pococí, Limón.

Las autoridades realizaron la captura durante un allanamiento en una vivienda ubicada en Suerre de Jiménez.

Según las investigaciones, la madrugada del lunes 1 de setiembre la víctima, identificada como un hombre de apellido Acosta, de 31 años, se encontraba en vía pública junto a otras personas, cuando el sospechoso se le habría acercado y disparó contra él con un arma de fuego, provocándole la muerte en el lugar.

Otro detenido en el operativo

Durante el allanamiento a la vivienda, además de la detención del sospechoso del homicidio, los agentes ubicaron a un hombre de 63 años que contaba con una orden de captura pendiente por infracción a la Ley de Psicotrópicos.

En la vivienda también se decomisaron drogas tipo marihuana, cocaína y crack, así como dinero en efectivo que, según el OIJ, se presume proviene de la venta de estupefacientes.

Ambos detenidos fueron presentados con un informe al Ministerio Público, que se encargará de determinar su situación jurídica.