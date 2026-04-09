Allanamientos agilizarán captura de extraditables

Los costarricenses que son requeridos por otros países para extradición podrían ser detenidos por medio de allanamientos de cuerpos policiales.

Esto tras una reforma legislativa que recibió el primer aval de los diputados y que permite la detención de estos objetivos por medio los operativos de las autoridades.

Celso Gamboa Sánchez antes de ser extraditado a Estados Unidos.

Esto porque en la actualidad, la captura de los costarricenses requeridos para extradición solo se podían ejecutar en la vía pública.

“El proyecto hace aún más fácil la captura de los extraditables porque permite allanamientos las 24 horas del día los siete días de la semana. Lo importante es que permite la participación de otros cuerpos policiales”, dijo la diputada oficialista Pilar Cisneros. Por este motivo, la reforma permitiría que las autoridades policiales detengan al objetivo sin la presencia del juez.

Walter Navarro Ex viceministro de Seguridad “Esto viene a fortalecer la recién aprobada ley de extradición y más herramientas a los cuerpos de policía. Es un fuerte mensaje, ya sean personas nacionales o extranjeras que van a ser sometidas al proceso de extradición, ya que en cualquier momento pueden ser detenidos”.

Uno de los señalamientos de la reforma es que, tras la solicitud del allanamiento, el juez tendrá un total de tres días naturales para pronunciar la resolución.

Pilar Cisneros Diputada oficialista “Lo importante es que permite la participación de otros cuerpos policiales, ya no será indispensable que el juez esté en el momento del allanamiento, sino que esos cuerpos policiales pueden actuar y capturar al extraditable, lo que hace más fácil estas detenciones de los nacionales”

Para el abogado constitucionalista Ewald Acuña, el cambio agilizará todos los procesos de captura.

“Esta reforma es una evidencia más de una política criminal desarrollada por la Asamblea Legislativa que procura facilitar los procesos de extradición”, explicó.

Ewald Acuña Abogado constitucionalista “La reforma legal que permite el allanamiento para la detención de personas con fines de extradición es la evidencia de una política criminal desarrollada por la Asamblea Legislativa que procura facilitar los procesos de extradición. Se permitirá entonces, ya no solo en la vía pública, sino también allanar la vivienda”.

El ex viceministro de Seguridad Pública, Walter Navarro, señaló que esto representa un fuerte mensaje contra el crimen organizado.