El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó cinco allanamientos simultáneos en distintas localidades del país, tras un homicidio ocurrido el pasado 29 de diciembre de 2025, en Garabito de Aguas Zarcas.

Los operativos se llevaron a cabo en Ciudad Quesada y La Palmera, en San Carlos, Barrio San José de Alajuela, Tambor de Alajuela y en Guadalupe, San José.

La víctima fue identificada con el apellido Carvajal, de 34 años.

De acuerdo con las investigaciones, el hombre fue abordado por varios sujetos dentro de su vivienda, donde, al parecer, lo amordazaron y le dispararon en múltiples ocasiones, causándole la muerte.

Seguidamente, los sujetos sustrajeron varios artículos de alto valor como joyas y un vehículo de alta gama que era de la víctima.

Tras varias diligencias por parte de los agentes judiciales, lograron identificar a varios sospechosos que habrían participado en este crimen.

Foto: OIJ

Foto: OIJ

Resultado de allanamientos

Se logró la detención de cinco personas, entre ellas 5 hombres con edades de 28, 29, 38 y 49 años, así como un menor de edad al momento del crimen.

Asimismo, el vehículo fue recuperado en una vivienda en Guadalupe.

Por su parte, se logró decomisar evidencia importante para la investigación, incluyendo dos armas de fuego.

Foto: OIJ