Un grupo de magistrados calificó como “una herramienta valiosa y necesaria” la posibilidad de realizar allanamientos a cualquier hora del día.

Así lo manifestaron durante la discusión de una nueva propuesta que busca permitir operativos policiales las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluidos los días feriados, mediante una reforma al artículo 193 del Código Procesal Penal.

Aunque una propuesta previa fue vetada por el gobierno, una mayoría de diputados aprobó el resello del proyecto, lo que permitió que la iniciativa siguiera su curso pese a la oposición del Ejecutivo.

Sin embargo, el nuevo texto omitió el concepto de “criterio de urgencia”, que había sido cuestionado por las autoridades gubernamentales.

La magistrada Sandra Zúñiga explicó los alcances del proyecto durante la lectura del informe presentado en Corte Plena.

“La limitación de realizar allanamientos únicamente entre las 6:00 y las 18:00 horas desaparece. También se elimina la necesidad de justificar la urgencia y gravedad para efectuarlos fuera de ese horario”, indicó.

Zúñiga señaló que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio Público y la Defensa Pública plantearon observaciones sobre posibles variaciones en los horarios laborales de los funcionarios.

“Esta medida resulta ventajosa, porque permite realizar allanamientos en cualquier momento sin necesidad de justificar la urgencia. Es una herramienta valiosa y necesaria”, reiteró.

Tras la presentación del informe, 15 magistrados indicaron que la propuesta no afecta el funcionamiento ni la organización del Poder Judicial, mientras que cinco señalaron que sí tendría implicaciones. Por lo tanto, el proyecto requeriría únicamente el aval de 29 legisladores en la Asamblea Legislativa.

Para Montserrat Ruiz, diputada que impulsa la propuesta, la decisión de Corte Plena es una “excelente noticia”.

“Esta iniciativa no es un capricho, sino una necesidad urgente de nuestra sociedad: vivimos en un momento en que el tiempo es clave para la investigación, para la acción preventiva y para dar respuestas reales ante el crimen organizado, la corrupción y las amenazas que socavan la seguridad ciudadana”, dijo.

Ruiz añadió que la seguridad no debe estar limitada por un horario que “ya no responde a la realidad criminal de nuestros días”.

Jorge Leiva Magistrado de Sala I “¿El proyecto es positivo para el Poder Judicial? Pues parece que sí, solo que por las características requiere financiamiento. Yo considero que no afecta al Poder Judicial, en cualquier caso, es importante que se señale a las autoridades la importancia de contar con los recursos para su aplicación”.

Roxana Chacón Magistrada de Sala II “Es una necesidad que el mismo Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ha solicitado para tener prevista esta vía para hacer los allanamientos en la noche con la autorización de un juez. No creo que esto afecte en absolutamente nada en la organización y funcionamiento del Poder Judicial”.