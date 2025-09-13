El segundo allanamiento realizado en el hotel Arenas del Mar, en Manuel Antonio, Quepos, como parte de la investigación por la muerte de Miller Gardner, hijo del exbeisbolista de los Yankees de Nueva York, Brett Gardner, tuvo repercusión internacional y fue destacado por reconocidos medios de comunicación.

Cadenas y portales como ESPN, CBS Sports, People, Toronto Sun, The New York Post y NBC News retomaron la información sobre la diligencia efectuada por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes ingresaron a las instalaciones en busca de documentos y evidencia digital que ayuden a esclarecer el caso.

Donde la Fiscalía de Quepos y Parrita investigan si el fallecimiento del menor, ocurrido el pasado 21 de marzo, es un posible homicidio culposo.

Según el director del OIJ, Randall Zúñiga, en pruebas realizadas en la habitación donde se hospedaba la familia se detectaron niveles de hasta 600 partes por millón de monóxido, cuando lo correcto debería ser cero.

El caso ha generado amplio interés fuera de Costa Rica no solo por tratarse del hijo de un exjugador de Grandes Ligas, sino también por las contradicciones en torno a las causas de la muerte.

Mientras la hipótesis oficial apunta a la intoxicación, el propio hotel ha rechazado esa versión, asegurando que los niveles de gas eran “inexistentes y no letales”.