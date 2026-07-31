Allanamiento en Limón: sujetos lanzaron dinero en inodoro

Dos hombres de apellido Vindas, de 35 años, y Herrera, de 62 años

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutó un allanamiento en una vivienda en Guácimo de Limón la noche del jueves, como parte de una investigación por el delito de venta local de drogas.

De acuerdo con los agentes judiciales, durante la intervención los sujetos intentaron desechar indicios importantes como dinero en el inodoro.

Foto: OIJ

La investigación inició tras recibir varias informaciones confidenciales, lo que permitió la detención de dos hombres de apellido Vindas, de 35 años, y Herrera, de 62 años, quienes figuran como sospechosos de dicho delito.

Además de la detención, se decomisó:

  • Más de 100 botellas de diferentes tipos de licor
  • 700 mil colones en efectivo
  • Joyería
  • Bolsa con aparente pasta de clorhidrato de cocaína
  • 28 pastillas de aparente metanfetamina
  • 78 envoltorios de aparente marihuana
  • Implementos que eran utilizados para pesar y empaquetar droga
  • Celulares

Ambos sujetos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Foto: OIJ
Foto: OIJ
Foto: OIJ