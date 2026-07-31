Allanamiento en Limón: sujetos lanzaron dinero en inodoro

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutó un allanamiento en una vivienda en Guácimo de Limón la noche del jueves, como parte de una investigación por el delito de venta local de drogas.
De acuerdo con los agentes judiciales, durante la intervención los sujetos intentaron desechar indicios importantes como dinero en el inodoro.
La investigación inició tras recibir varias informaciones confidenciales, lo que permitió la detención de dos hombres de apellido Vindas, de 35 años, y Herrera, de 62 años, quienes figuran como sospechosos de dicho delito.
Además de la detención, se decomisó:
Ambos sujetos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.