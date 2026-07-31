Allanamiento en Limón: sujetos lanzaron dinero en inodoro

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutó un allanamiento en una vivienda en Guácimo de Limón la noche del jueves, como parte de una investigación por el delito de venta local de drogas.

De acuerdo con los agentes judiciales, durante la intervención los sujetos intentaron desechar indicios importantes como dinero en el inodoro.

Foto: OIJ

La investigación inició tras recibir varias informaciones confidenciales, lo que permitió la detención de dos hombres de apellido Vindas, de 35 años, y Herrera, de 62 años, quienes figuran como sospechosos de dicho delito.

Además de la detención, se decomisó:

Más de 100 botellas de diferentes tipos de licor

700 mil colones en efectivo

Joyería

Bolsa con aparente pasta de clorhidrato de cocaína

28 pastillas de aparente metanfetamina

78 envoltorios de aparente marihuana

Implementos que eran utilizados para pesar y empaquetar droga

Celulares

Ambos sujetos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Foto: OIJ

Foto: OIJ