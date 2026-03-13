El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó un allanamiento la madrugada de este viernes en el sector de Valle de La Estrella, operativo que culminó con la detención de 2 hombres sospechosos de varios delitos.

Los detenidos corresponden a 2 masculinos de apellidos Baca, de 45 años, y Sánchez, quienes figuran como sospechosos de los aparentes delitos de infracción a la Ley de Armas y Explosivos e infracción a la Ley de Vida Silvestre.

De acuerdo con el informe preliminar del OIJ, la investigación inició en febrero de este año, luego de que las autoridades recibieran información confidencial que señalaba que, aparentemente, en una vivienda del sector se estaban fabricando explosivos de manera ilegal. Además, se indicó que varios animales silvestres eran mantenidos en cautiverio dentro de la propiedad.

Tras diversas diligencias investigativas, los agentes lograron corroborar los aparentes hechos denunciados, por lo que gestionaron una orden judicial para realizar el allanamiento.

El operativo se ejecutó alrededor de las 5:00 a.m. de este viernes, momento en que los agentes ingresaron a la vivienda y procedieron con la detención de los sospechosos.

Durante el registro del inmueble, las autoridades lograron ubicar una cantidad importante de pólvora, dos armas tipo carabina, un tepezcuintle que se encontraba en cautiverio, así como varias dosis de aparente droga tipo marihuana.

Debido a estos hallazgos, además de los delitos inicialmente investigados, los sospechosos también serán puestos a las órdenes del Ministerio Público por el presunto delito de almacenamiento de droga, con el fin de que se determine su situación jurídica.