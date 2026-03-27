Un total de 740 kilos de cocaína fueron encontrados en una bodega en Liberia, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Según trascendió, una alerta a las autoridades judiciales de un aparente trasiego de drogas provocó la movilización de varios agentes policiales.

Cortesía: OIJ.

Fue a las 2:40 a.m. de este viernes que las autoridades allanaron el sitio donde descubrieron un vehículo dentro de la bodega, que estaba cargado de la droga.

Hasta el momento no se encontraron personas detenidas y el caso se encuentra bajo investigación, según indicó el OIJ.