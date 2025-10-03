El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó un allanamiento este viernes en el sector de María Reina, en Hatillo, tras el homicidio de Kevin Kirby.

En apariencia a Kevin lo trasladaron a una casa en dicho sector, por lo que las autoridades realizaron diferentes técnicas como luminol y rastreo y activamiento de huellas, con el objetivo de determinar o descartar la presencia del joven en el lugar horas antes de su muerte, según Randall Zúñiga, director del OIJ.

Video: cortesía OIJ

Según la línea de investigación que manejan los agentes judiciales, Kevin fue llevado a la zona de María Reina mediante un engaño y probablemente es el sitio donde acabaron con su vida, según autoridades.

“Se tienen aspectos claves en el caso que es preferible no comentar o no informar para proteger el caso y que el mismo pueda seguir su curso normal”, indicó Randall Zúñiga, director del OIJ.