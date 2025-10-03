El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó un allanamiento este viernes en el sector de María Reina, en Hatillo, tras el homicidio de Kevin Kirby.
En apariencia a Kevin lo trasladaron a una casa en dicho sector, por lo que las autoridades realizaron diferentes técnicas como luminol y rastreo y activamiento de huellas, con el objetivo de determinar o descartar la presencia del joven en el lugar horas antes de su muerte, según Randall Zúñiga, director del OIJ.
Según la línea de investigación que manejan los agentes judiciales, Kevin fue llevado a la zona de María Reina mediante un engaño y probablemente es el sitio donde acabaron con su vida, según autoridades.
“Se tienen aspectos claves en el caso que es preferible no comentar o no informar para proteger el caso y que el mismo pueda seguir su curso normal”, indicó Randall Zúñiga, director del OIJ.