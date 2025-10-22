El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó un allanamiento en la zona de Aguas Zarcas, en San Carlos, dejando como resultados 2 personas detenidas por venta de droga.

Los detenidos son identificados como:

Hombre de apellido Zúñiga de 25 años.

Mujer de apellido Vega de 23 años.

Según el informe preliminar, las investigaciones sobre este caso iniciaron en el pasado mes de setiembre, por medio de información confidencial por la supuesta venta de drogas en la vivienda de los sospechosos, en Agua Zarcas.

Además, se decomisaron:

Marihuana.

Dinero en efectivo.

Otros indicios de importancia para la investigación.

Foto: Cortesía OIJ

Ambos detenidos fueron trasladados al Ministerio Público para el debido proceso judicial correspondiente.